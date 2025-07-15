المركزي يبحث تعزيز خدمات «الدفع الإلكتروني» وتوسيع نطاق التحول الرقمي

ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبه ضم عددًا من المديرين العامين للمصارف التجارية، وممثلي شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف، وذلك في إطار متابعة الأداء العام لأدوات الدفع الإلكتروني وخدمات الدفع الفوري، والوقوف على أبرز التطورات والتحديات.

وناقش الاجتماع عدة محاور أساسية، من أبرزها: تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، تحسين جودة الخدمات المصرفية، ومتابعة مدى التزام المصارف وشركات الدفع بخطة التحول الرقمي التي يشرف عليها المصرف المركزي.

واستعرض الحضور مؤشرات وإحصائيات الدفع الإلكتروني للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 92%، وعدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على تصاعد وتيرة استخدام وسائل الدفع الحديثة في السوق الليبي.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لتوسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني لتشمل قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، المواصلات، والعمل والتأهيل، ضمن الخطة التوسعية للمصرف في المرحلة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد المحافظ إلى ضرورة تشجيع التوسع في استخدام الدفع الفوري، من خلال رفع سقوف التحويلات وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أهمية التقييم الدوري للأداء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز ثقة المواطنين ويُرسّخ ثقافة الدفع الإلكتروني كخيار آمن وفعال لكافة فئات المجتمع.