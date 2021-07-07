المركزي يبحث رفع القيود المفروضة على المصارف بالمنطقة الشرقية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الاربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قِبل المركزي لغرض إزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة إداراتها العامة بإقليم برقة ومن بينها الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف.

كما تم التطرق إلى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.