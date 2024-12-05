المركزي يبحث في تونس مجالات تنمية وتطوير القدرات والدعم الفني

استمر مصرف ليبيا المركزي في تنظيم الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، لليوم الرابع على التوالي بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، مصلحة الإحصاء والتعداد، والمؤسسة الوطنية للنفط و ديوان المحاسبة، وبحضور رئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين ممثلاً عن القطاع الخاص، ورئيسة منظمة سيدات أعمال ليبيا ممثلةً عن مؤسسات المجتمع المدني“.

وتم اليوم الخميس “تباحث منهجيات وآلية جمع بيانات القطاع الحقيقي، إعداد الحسابات القومية، ومراجعة بيانات الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى امكانية دعم القطاع الخاص وسير عمل مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن مناقشة مجالات تنمية وتطوير القدرات، والدعم الفني”.