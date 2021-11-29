المركزي يبحث مع البعثة الأممية تحسن الأداء الاقتصادي

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش، والوفد المرافق له.

وتطرق اللقاء إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي والنمو المتوقع، إضافةً إلى توقعات الأداء الاقتصادي لعام 2022 وحجم الإنفاق المتوقع ومستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كذلك استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسير العملية الانتخابية وجهود الأطراف الدولية لدعم هذا المسار.

وتقدم المحافظ بالشكر للمبعوث الأممي، على جهوده خلال فترة عمله في ليبيا والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.