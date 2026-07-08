المركزي يبحث مع وزير المواصلات تنفيذ المشروعات المتوقفة

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في مكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة، محمد سالم الشهوبي، لبحث عددٍ من الملفات الاقتصادية والمالية، بحسب مصرف ليبيا المركزي.



وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن اللقاء ركز على مناقشة الإنفاق العام في إطاره الموحد، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة، في إطار تعزيز كفاءة إدارة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.

كما تناول الاجتماع آليات استئناف العمل بالمشروعات المتوقفة، إلى جانب بحث سبل التنسيق مع الجهات المعنية لحلحلة الاختناقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، ضمن المخصصات المالية المعتمدة.

وأضاف المصرف أن الجانبين ناقشا أيضًا تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية، بما يضمن إنجازها وفق الخطط الموضوعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم جهود التنمية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية للدولة.