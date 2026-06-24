المركزي يبدأ إجراءات توزيع «مرتبات يونيو»

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء 24 June 2026، إحالة أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر يونيو إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المصرفية المعتادة وتسييل المبالغ في حسابات مستحقيها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الترتيبات المالية الدورية الهادفة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات دون تأخير، مؤكدة أن مصرف ليبيا المركزي سيتولى توزيع المخصصات على المصارف التجارية عبر الآليات المعتمدة، بما يضمن انسيابية العمليات المالية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.

وفي سياق متصل، أشارت بيانات مرتبطة بآلية الصرف والتحول الرقمي للمرتبات إلى تطورات متسارعة في مشروع “راتبك لحظي”، الذي يهدف إلى تسريع وصول الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين.

وبحسب الإحصائيات الرسمية حتى شهر مارس الماضي، فقد سجل المشروع المشترك بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي انضمام نحو مليون و585 ألف موظف حكومي إلى المنظومة.

كما بلغت نسبة الاعتماد على النظام الإلكتروني السريع نحو 72% من إجمالي القوة العاملة في القطاع العام، والتي تُقدّر بنحو 2.2 مليون موظف.

ويهدف هذا النظام إلى تقليص زمن تحويل المرتبات من وزارة المالية إلى الحسابات المصرفية فور جاهزية المخصصات، بما يسهم في معالجة أزمات التأخير السابقة وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الرواتب.