المركزي يبدأ استلام طلبات «تأسيس الشركات»

أعلن مصرف ليبيا المركزي، شروعه في استلام طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص المزاولة نشاط التأجير التمويلي، وذلك اعتباراً من تاريخ يوم الاحد الموافق 26-01-2025 غير رابط خاص على الموقع الإلكتروني المصرف ليبيا المركزي.

وبحسب المصرف، “يجب تعبئة النموذج الخاص بطلب التأسيس، وتوفير المستندات المطلوبة نسخة أصلية، والالتزام بالشروط الواردة بدليل إجراءات التأسيس واللائحة التنظيمية، على أن يتم تحميل نموذج الطلب والمستندات المطلوبة عبر الرابط الخاص والمعنون باسم شركات التأجير التمويلي في الموقع الالكتروني المصرف ليبيا المركزي http://www.cbl.gov.ly.

هذا ويأتي القرار، “تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعلى قانون التأجير التمويلي رقم (15) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي باجتماعه الأول للعام 2024 باعتماد دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظمة لعملها للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص”.