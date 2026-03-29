المركزي يبدأ بيع «الدولار واليورو» للمصارف التجارية

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 في بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تغطية الاعتمادات المستندية واستمرار منح الموافقات الجديدة، ضمن جهوده المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان توفر النقد الأجنبي بصورة منتظمة ومستدامة، وفق ما تناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية،

ودعا المصرف العملاء الذين تقدموا بطلبات حجز وشراء العملة الأجنبية عبر منصة الأغراض الشخصية إلى الإسراع في تغذية حساباتهم بالدينار الليبي لتغطية قيمة الطلب، مؤكداً أن أي طلب لا تستكمل تغطيته المالية سيتم رفضه تلقائياً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان تنفيذ الطلبات دون أي تأخير.

كما أصدر المصرف تنويهاً مهماً لعملائه، أوضح فيه أنه لا يمتلك أي حساب رسمي على تطبيق واتساب بالاسم أو الرقم المتداول مؤخراً، محذراً من التعامل مع أي جهة تنتحل صفة خدمة العملاء أو مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير رسمية. وأكد المصرف أن جميع قنوات التواصل مع العملاء ستكون عبر المنصات الرسمية فقط، وذلك ضمن جهوده لحماية العملاء من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

وفي سياق تنفيذ هذه الإجراءات، أعلنت عدة شركات صرافة محلية، من بينها الشركة العربية الليبية للصرافة في طرابلس وشركة التبر للصرافة والخدمات المالية، عن بدء تنفيذ تغطية مخصصات الأغراض الشخصية بالدولار الأمريكي وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي ابتداءً من يوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة العربية الليبية أن منظومة الأغراض الشخصية ستشهد خلال الأيام القادمة توفر سيولة بالدولار لتسهيل تنفيذ العمليات وتسريع الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع الحجوزات وتسهيل المعاملات دون تأخير.

ونصحت العملاء بالتأكد من إيداع قيمة طلباتهم بالدينار الليبي قبل الدخول إلى المنظومة، مع إضافة 100 دينار لتفادي أي رفض تلقائي.

من جانبها، أعلنت شركة التبر للصرافة أن إجمالي قيمة تغطية المخصصات سيصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لتخفيف الضغط على المواطنين وتسهيل الإجراءات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وعلى صعيد أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد 29 مارس 2026، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 6.40 دينار مقابل 6.38 دينار نهاية تعاملات الخميس الماضي، في حين انخفض سعر اليورو إلى 7.36 دينار مقابل 7.38 دينار، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 8.49 دينار مقابل 8.53 دينار.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.70 دينار وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.74 دينار مقابل 1.73 دينار، فيما ثبت الدينار التونسي عند 2.18 دينار ولم تتغير أسعار الليرة التركية واليوان الصيني عند 0.14 دينار و0.92 دينار على الترتيب.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لضمان استقرار السوق المحلي وتسهيل وصول النقد الأجنبي إلى المصارف والعملاء بشكل منتظم، بما يدعم حركة الاستيراد ويخفف من الضغوط على السوق، مع التأكيد على ضرورة استكمال تغطية طلبات العملاء لتجنب أي رفض أو تأخير، ضمن منظومة الأغراض الشخصية المنظمة وفق القوانين والتعليمات الرسمية.