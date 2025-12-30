المركزي يبدأ صرف المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن استلامه أذونات صرف مرتبات شهر ديسمبر من وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويلها إلى المصارف التجارية للشروع في تنفيذها عبر منظومة “راتبك لحظي”.

وتمكن هذه المنظومة المواطنين من متابعة إجراءات صرف مرتباتهم بشكل مباشر وشفاف، ضمن جهود المصرف لتعزيز التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في الوقت المحدد دون أي تأخير.

وأوضح المصرف المركزي أن المواطنين يمكنهم متابعة حالة تنفيذ المرتبات عبر منصة المواطنين على الرابط: fcms.cbl.gov.ly، بالإضافة إلى الاطلاع على إحصائيات تنفيذ المصارف التجارية للمرتبات عبر الرابط: cbl.gov.ly/salary.

وأكد المصرف التزامه بتطوير الخدمات الرقمية المصرفية، وتحسين كفاءة إجراءات الصرف بما يتوافق مع متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي، لتعزيز الشفافية وسرعة المعاملات للمواطنين.