المركزي يبدأ صرف مرتبات أبريل عبر منظومة «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء صرف مرتبات شهر أبريل عبر منظومة “راتبك لحظي”، وذلك بعد استلام أذونات الصرف من وزارة المالية وتحويلها مباشرة إلى المصارف التجارية لبدء تنفيذها فورًا عبر النظام الرقمي.

وأوضح المصرف أن منظومة “راتبك لحظي” تتيح للمواطنين متابعة إجراءات صرف مرتباتهم بشكل فوري وشفاف، ضمن توجه عام نحو تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وبحسب البيانات الصادرة، بلغ عدد موظفي القطاع العام المسجلين في المشروع حتى شهر أبريل نحو 1.7 مليون موظف من أصل 2.2 مليون موظف، بنسبة مشاركة وصلت إلى 75%.

ويواصل المصرف المركزي دعوته للقطاعات الحكومية التي لم تنضم بعد إلى المشروع للالتحاق به، لما يوفره من تسهيل في حصول الموظفين على مستحقاتهم، إلى جانب حماية أكبر للمال العام.

ويأتي مشروع “راتبك لحظي” في إطار خطط التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، بهدف رفع كفاءة إجراءات الصرف وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في وقتها دون تأخير.

كما أتاح المصرف إمكانية الاستعلام عن حالة المرتبات عبر منصة المواطنين على الرابط fcms.cbl.gov.ly، إلى جانب متابعة إحصائيات تنفيذ المصارف التجارية للمرتبات عبر الرابط cbl.gov.ly/salary.

ويخطط المصرف المركزي لتطوير المشروع عبر أتمتة آلية استقبال الشكاوى ومعالجة مشاكل المرتبات غير المنفذة بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار تحسين جودة الخدمات المصرفية الرقمية.

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بمواصلة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ورفع كفاءة إجراءات الصرف بما يتماشى مع متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي.