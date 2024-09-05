المركزي يبدأ في تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه سيشرع اعتبارا من اليوم الخميس في تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية الواردة إليه من المصارف التجارية التي كانت متوقفة.

كما أشار المصرف إلى أنه سيتم فتح منظومة طلبات التغطية للمصارف التجارية لطلب الموافقة على الاعتمادات المستندية أمام الزبائن.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر من مصرف ليبيا المركزي لـ”عين ليبيا” بأن منظومات الدفع الداخلية والمقاصة وأيضاً التعاملات المالية الخارجية ونظام سويفت (SWIFT) تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الأخبار المتداولة بشأن توقفها غير صحيحة.