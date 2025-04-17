المركزي يتابع استعدادات سحب فئة الـ«خمسين» دينار

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، مع مدراء ادارات فروع طرابلس وبنغازي.

وناقش الاجتماع، “سير العمل وفق الاطار الموحد، وكذلك استعدادات ادارات الاصدار بالفروع لاستلام فئة الخمسين دينار المراد سحبها”.

ووفق بيان المصرف، “كانت النتائج ايجابية جداً، ومرضية على كافة الاصعدة الادارية والتقنية”.

وقبل أيام، جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على أن “آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من الأوراق النقدية من فئة خمسين ديناراً عبر المصارف التجارية هو يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025”.

وبحسب المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.

ودعا المصرف الجمهور “إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.