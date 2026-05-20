المركزي يتحرك بقوة.. ضخ «غير مسبوق» لكسر ضغط السوق

كشف الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، عن معطيات وصفها بأنها صادرة من مصادر داخلية داخل مصرف ليبيا المركزي، تشير إلى توجه المصرف نحو زيادة المعروض من النقد الأجنبي خلال شهر يونيو المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على سوق الصرف في البلاد.

وأوضح الطياري أن الخطة المرتقبة تتضمن ضخ ما قيمته 3.5 مليار دولار أمريكي، موزعة على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الحوالات المباشرة، والأغراض الشخصية، والاعتمادات المستندية، ضمن سياسة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي.

وبحسب ما أورده في منشوره، سيتم تخصيص مليار دولار للحوالات المباشرة الموجهة لصغار التجار، ومليار دولار للأغراض الشخصية، في حين ستوجه 1.5 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع والبضائع، بإجمالي يصل إلى 3.5 مليار دولار.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزامن مع ما أشار إليه الطياري من تحرك مشابه في شهر مايو الماضي، حين نفذ المصرف المركزي ضخًا بقيمة 3 مليارات دولار، شمل مليارات موجهة للأغراض الشخصية والحوالات والاعتمادات، ضمن سياسة متواصلة لضبط سوق النقد الأجنبي.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن أي زيادة في حجم المعروض من الدولار من شأنها أن تساهم في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، خاصة في ظل استمرار الطلب المرتفع على العملة الأجنبية من قبل التجار والمستهلكين.

ويشير محللون إلى أن التركيز على الحوالات المباشرة لصغار التجار يعكس توجهًا لتقليل مساحة المضاربة في السوق السوداء، عبر تعزيز قنوات مصرفية رسمية أكثر سرعة وانسيابية في توفير النقد الأجنبي.

كما يتوقع اقتصاديون أن يسهم هذا الضخ في تهدئة نسبيّة لسوق الصرف في حال جرى تنفيذه وفق آليات دقيقة تضمن سرعة التوزيع وعدالته، إلى جانب قدرة المصارف التجارية على الاستجابة للطلب المتزايد دون تأخير.

وفي المقابل، يؤكد خبراء أن نجاح هذه السياسة يعتمد على إحكام الرقابة على مسارات توزيع النقد الأجنبي، ومنع تسرب السيولة إلى قنوات غير رسمية، إضافة إلى تحسين كفاءة تنفيذ الحوالات والاعتمادات بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع داخل الشارع الليبي لأي انعكاسات محتملة على أسعار السلع والخدمات، وسط آمال بأن يسهم ضخ العملة الأجنبية في تحقيق استقرار تدريجي في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.