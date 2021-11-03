المركزي يتفق مع البنك المصري على إطار عمل للتعاون المشترك

اتفق مصرف ليبيا المركزي، مع البنك المركزي المصري، على إطار عمل للتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقِد أمس الثلاثاء، بمقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والمستشارين ومدراء الإدارات المعنية بالمصرف، مع نائب محافظ البنك المركزي المصريجمال نجم، وكلاء المحافظ ومدراء الإدارات بالبنك.

وأفاد مصرف ليبيا المركزي، بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لخطة مصرف ليبيا المركزي في بناء القدرات وتطوير الأداء ونقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، وتتويجاً للمناقشات التي تمت في شهر سبتمبر مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على وضع إطار عمل للتعاون المشترك.