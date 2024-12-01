المركزي يتناقش خطّة حلّ مشكلة «نقص السيولة النقدية»

عَقَدَ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، إجتماعات مُتثالية لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.

ووَجَّهَ المحافظ مدراء الادارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وفريق السيولة، والمدراء العامون للمصارف التي تُعاني من نقص السيولة لدى فروعها، “لضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الادارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري إبتداءاً من شهر يناير 2025”.

وفي هذا الصدد، “تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً”.

وأكد المُحافظ على “ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة، وتم الاتفاق ايضاً على رفع اسقف الدفع الفوري على مستوى الافراد والتجار ليكون 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و 100 الف دينار لعملية الشراء الواحدة. هذا بالاضافة الى اطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة”.