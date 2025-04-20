المركزي يحدد الموعد النهائي لتداول إصدارات فئة «الخمسين دينار»

أكد مصرف ليبيا المركزي، مجدداً “أن يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 هو الموعد النهائي لتداول وقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين ديناراً عبر المصارف التجارية”.

وبحسب بيان المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.

ودعا المصرف “الجمهور إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.

كما حث المصارف وفروعها على “تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.

وفي وقت سابق اليوم، حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.

وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.