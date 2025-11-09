المركزي يحدد موعد الاكتتاب في شهادات إيداع «المضاربة المطلقة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن دعوة المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار الثاني من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، والذي سيشمل شروطًا ومددًا محددة، ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الشفافية وتطوير آليات التمويل في السوق المحلي.

ويستند الإصدار الثاني على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (9) لسنة 2024، والذي أطلق الشهادات وفقًا للضوابط والشروط التي تم تحديدها في الإعلانات السابقة.

ووفقًا للتعليمات الصادرة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، فإن الاكتتاب في الشهادات سيبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، ويستمر حتى يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وسيتمكن المصرف التجاري من تقديم استمارات الاكتتاب وتسليمها خلال هذه الفترة.

وفي خطوة تهدف لتيسير الإجراءات، تم تخفيض الحد الأدنى للاكتتاب إلى مئة ألف دينار ليبي، مع إمكانية مضاعفتها وفقًا لنوع الشهادة.

وهذا الإصدار يقتصر على الأفراد الطبيعيين والشركات الخاصة فقط، حيث سيتسلم المصرف التجاري رسائل تعزيز الاكتتاب بعد تاريخ الإصدار، متضمنة التفاصيل الدقيقة للمبالغ المكتتبة وتواريخ الاستحقاق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع المالي في ليبيا.