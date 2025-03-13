المركزي يحذّر المواطنين من استخدام مواقع «غير رسمية» قد تُعرّض بياناتهم للخطر

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 13 مارس 2025 - 08:41 نُشر: الخميس، 13 مارس 2025 - 08:41
ليبيا
رويترز
مصرف ليبيا المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، “عن عدم صلته بالموقع الإلكتروني “cbl.cards” الذي يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات الائتمانية”.

وقال المصرف في بيان” الموقع الرسمي والوحيد للمصرف هو “http://cbl.gov.ly“.

وأضاف: “نُحذّر المواطنين من استخدام أي مواقع غير رسمية قد تُعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للخطر”.

وقال المصرف: “يُنصح بالتأكد من صحة الروابط الإلكترونية والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمصرف”.

وتابع: “للاستفسارات أو التأكد من صحة أي معلومات، يُرجى التواصل عبر القنوات الرسمية للمصرف”.

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