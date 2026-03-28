المركزي يحرّك السوق.. طباعة ضخمة للعملة وطرح فئة جديدة قريباً

في خطوة اقتصادية حاسمة، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن توقيع عقد جديد لطباعة العملة المحلية بقيمة ثلاثين مليار دينار من فئة العشرين دينارًا، في إطار جهوده لتعزيز السيولة النقدية في الأسواق الليبية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والتجار، وسط تحديات اقتصادية وضغوط مالية متصاعدة، وفق موقع المشهد.

ويأتي هذا العقد استكمالًا لعقود سابقة تقدر بحوالي ستين مليار دينار، ما زالت قيد التوريد، ما يجعل إجمالي الإصدارات النقدية المتوقع وصوله خلال العام الجاري نحو سبعين مليار دينار، مع إمكانية طرح فئة جديدة بقيمة خمسين دينارًا قريبًا.

وأكد المركزي في بيانه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان استقرار حركة النقد وتلبية متطلبات السوق، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية في مواجهة تقلبات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى دعم النشاط التجاري وتسهيل التداول النقدي بشكل سلس وآمن، بما يخفف الضغوط على المواطنين ويوازن السوق في مواجهة التضخم والاحتياجات اليومية.

وفي ظل هذه التحركات، شهدت الأسواق الموازية تباينًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية، حيث استمر الطلب على النقد الأجنبي في الارتفاع، وبلغ سعر الدولار الأمريكي 9.57 دينار في طرابلس، و9.65 دينار في بنغازي، مع 9.60 دينار في زليتن، بينما سجل اليورو 10.70 دينار والجنيه الإسترليني 12.70 دينار.

أما الحوالات الخارجية، فقد بلغ سعر الدولار عبر تركيا 9.52 دينار، ومن دبي 9.50 دينار، فيما استقرت العملات العربية والأجنبية الأخرى عند مستويات متفاوتة، مثل الدينار التونسي، الليرة التركية، الدينار الأردني والجنيه المصري، ما يعكس استمرار الفوارق بين السوق الموازية والأسواق الرسمية والصكوك البنكية.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، حافظ الذهب والفضة على استقرار نسبي، وسط استمرار الإقبال على الشراء كملاذ آمن، حيث بلغ سعر الذهب المسبوك للغرام الواحد 1012 دينارًا، وسجل كسر الذهب عيار 21 نحو 1143 دينارًا، في حين وصل كسر الذهب عيار 18 إلى 980 دينارًا، فيما بلغت مسبوكات الفضة التركية 22.40 دينارًا للغرام، ما يوضح استمرار البحث عن الملاذات الآمنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق الليبية، مع بقاء المواطن على متابعة يومية لتأثيرها على القوة الشرائية ومستوى المعيشة، في وقت يسعى فيه مصرف ليبيا المركزي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال ضخ السيولة النقدية الجديدة وضمان سلاسة التداول، بما يرسخ دوره كحامي للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد ويعزز الثقة في العملة الوطنية في مواجهة التحديات المستمرة.