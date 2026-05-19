المركزي يدعو المصارف للاكتتاب في «شهادات مضاربة» جديدة

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (17-2026) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبحسب المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

وبحسب الإعلان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، حدد تاريخ الإصدار في 01 يونيو، على أن يشمل الاكتتاب ثلاث فئات من شهادات الإيداع، تتمثل في شهادة لمدة 91 يومًا تستحق في 31 أغسطس، وشهادة لمدة 182 يومًا تستحق في 30 نوفمبر، إضافة إلى شهادة لمدة 365 يومًا تستحق في 01 يونيو من العام 2027.

وأوضح المصرف أن القيمة الاسمية لكل شهادة تبلغ 10,000.000، مع تطبيق نظام المضاربة المطلقة وفق آلية توزيع العوائد بين الأطراف المعنية، حيث يحصل المصرف على نسبة 99.75% مقابل 0.25% لصالح مصرف ليبيا المركزي بصفته المضارب.

وأشار الإعلان إلى أن هامش الربح المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، مع التأكيد على أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة، وتعتمد على نتائج الاستثمارات بعد التقييم.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا الإصدار يأتي ضمن أدواته لإدارة السيولة وتنظيم السوق المصرفية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الاستقرار المالي.

هذا وتُعد شهادات إيداع المضاربة المطلقة إحدى الأدوات التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي ضمن منظومة السياسة النقدية، بهدف امتصاص السيولة الفائضة لدى المصارف التجارية وتوجيهها نحو استثمارات منظمة وفق صيغ التمويل الإسلامي.