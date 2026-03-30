المركزي يدفع نحو تفعيل «التحويلات الأجنبية» إلكترونياً بشكل عاجل

وجّه مصرف ليبيا المركزي، في خطاب رسمي، إلى المدراء العامين للمصارف التجارية وعدد من شركات الخدمات المالية، تعليمات عاجلة للاستعداد لإطلاق خدمة التحويل بين الحسابات بالعملة الأجنبية، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح المصرف، بحسب التعميم الصادر عنه، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 25 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني، في إطار تعزيز المتابعة المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

وأشار التعميم إلى أهمية تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، بما يسهم في تسهيل المعاملات على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

وطالب المصرف المركزي الجهات المعنية بضرورة التجهيز الفني وتحديث الأنظمة والتطبيقات المصرفية، تمهيدًا للبدء في الاختبارات الفنية الخاصة بإطلاق خدمة التحويل بين الحسابات بالعملة الأجنبية عبر مشروعي LYPay وONEPay، مع التأكيد على الإسراع في تفعيل هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن.

كما شدد على أهمية التنسيق المباشر بين الفرق الفنية في المصارف وشركات الدفع الإلكتروني مع المختصين لدى مصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أي متطلبات تقنية وضمان جاهزية الأنظمة قبل الإطلاق الرسمي.

وأكد المصرف ضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف، نظرًا لأهميته في تطوير القطاع المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي، الذي يمثل أحد أبرز أولويات السياسة النقدية في ليبيا خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي مصرف ليبيا المركزي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المصرفية.