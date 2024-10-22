المركزي يرحّب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة

رحّب مصرف ليبيا المركزي “بالبيان الترحيبي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة، بخصوص تعيين مجلس الإدارة الجديد”.

كما ثمّن المصرف المركزي “جهود المجلس الأعلى للدولة في الدفع بإتجاه حل الأزمة وصولاً إلى تشكيل مجلس الإدارة الجديد”.

وكان رحّب المجلس الأعلى للدولة، باعتماد مجلس النواب الليبي، لمجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وقال في بيان: “نأمل في هذا الخطوة أن يتحقق الاستقرار المالي ويتم تحسين أداء السياسات النقدية ودعم قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى بما ينعكس إيجابا على الظروف المعيشية للمواطنين”.

وأضاف بيان المجلس: “كما يحث المجلس جميع الفرقاء الليبيين شرقا وغربا على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها المساس بأي من المؤسسات الحساسة والهامة في البلاد صيانة لمقدرات الليبيين وحماية لقوت الشعب ومصادر دخله وإدارة أمواله ويؤكد على أن القرارات التوافقية هي التي تدعم الحلول لكافة الإشكالات وتدفع إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.

وأمس، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب القرار رقم (17) لسنة 2024م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.