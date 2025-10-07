المركزي يستعد لإطلاق منظومة لتسهيل عمل شركات الصرافة

عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بحضور السيد نائب المحافظ وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالمصرف لمناقشة آلية العمل التي بدأ المصرف في إعدادها لاستئناف نشاط الصرافة.

ويأتي الاجتماع في إطار استعداد المصرف لبدء عمل الشركات والمكاتب التي حصلت على الموافقة النهائية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على منح الموافقة النهائية لجميع الشركات والمكاتب التي حصلت على الموافقة المبدئية سابقاً.

كما تم التطرق إلى الطلبات التي استلمها المصرف المركزي من الشركات والمكاتب الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية، والتي كان آخرها في 31 أغسطس 2025، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة أكثر من 2000 طلب.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ الإدارات المختصة بضرورة الإسراع في فرز هذه الطلبات وفقاً للضوابط المعدة لهذا الشأن، تمهيداً لمنح الموافقات المبدئية.

كما أعلن عن استعداد المصرف لإعداد منظومة خاصة وتدريب كافة الشركات والمكاتب على الآلية التي وضعها المصرف لمباشرة أعمالها وفق خطة المصرف المركزي، على أن تبدأ الأعمال في أقرب الآجال.