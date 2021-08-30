المركزي يستعرض مع المصارف مشاكل السيولة والمقاصة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع المدراء العامون لمصارف (الجمهورية – الصحارى – التجاري الوطني – الوحدة – شمال أفريقيا)، بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة، والتي ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها، كذلك إلتزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على فيسبوك.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وقيام بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها، وتم الاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشكلة ورفع كافة القيود الموضوعة من قِبل المصارف خصوصاً بعد ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي، وشدد المحافظ على المصارف التجارية في هذا الصدد، بضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها.

كما تطرق المحافظ إلى أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على سرعة إتخاذ الإجراءات التي تضمن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المصارف التجارية.