المركزي يشارك باجتماعات خبراء صندوق النقد الدولي في تونس

بمشاركة مصرف ليبيا المركزي، انطلقت صباح اليوم في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي يجريها الصندوق بشكل سنوي لغرض الوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.

وفي يومها الأول، وبتوجيهات المُحافظ ناجي عيسى، “احاط فريق مصرف ليبيا المركزي بعثة الصندوق بالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي حيال تحديث اطر حوكمة القطاع المصرفي، وتقييم القطاع المصرفي واهم مؤشراته، وجهود مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، واستراتيجية مجلس ادارة المصرف المركزي تجاه الشمول المالي وتوجيهات ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الألكتروني”.

انطلقت صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤