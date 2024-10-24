المركزي يشارك في اجتماعات التجمع الإفريقي لصندوق النقد

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، في الاجتماع السنوي لمحافظي التجمع الأفريقي في صندوق النقد الدولي المقام في واشنطن.

وعقد المحافظ والوفد المرافق له أولى اجتماعاته مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية، مع جرت عدة لقاءات ثنائية مع كل من:

كنجي اوكامورا نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له، وجهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له، ومحمد شمسك وزير المالية التركي والفريق المرافق له.



وذكرت المركزي في بيان على صفحته الرسمية فيسبوك أن، “المحافظ قدم إحاطة عن آخر مستجدات أوضاع مصرف ليبيا المركزي بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة، كما قدم رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني”.

كما أكد المحافظ “أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية”.

وأضاف البيان ، بدورهم “قدم المجتمعون التهنئة لـ “عيسى” بمناسبة تعيينه مُحافِظاً لمصرف ليبيا المركزي وكذلك تعيين نائباً للمُحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي وتمنياتهم لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة”.

