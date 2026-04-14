المركزي يشدد الضوابط على «الاعتمادات المستندية»

على هامش الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذه الفترة، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، رفقة الوفد الفني والمصرفي المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة K2 Integrity المتخصصة في الاستشارات المالية، الامتثال، وتقييم المخاطر.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجهات المصرف المركزي الليبي الرامية إلى تعزيز حوكمة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والامتثال داخل النظام المصرفي في ليبيا، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في المؤسسات المالية العالمية.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الإجراءات والضوابط المشددة التي اعتمدها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً، والتي تهدف إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة طلبات تغطية الاعتمادات المستندية، وفق آليات رقابية صارمة تضمن تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير وتعزيز منظومات الامتثال داخل المصارف التجارية الليبية، من خلال دعم إدارات ووحدات الامتثال، وتحديث أدوات الرقابة المصرفية، بما يضمن رفع كفاءة العمل المصرفي، وحماية القطاع المالي من المخاطر التشغيلية والمالية والاحتيالية.

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون الفني والاستشاري مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بهدف دعم الإصلاحات الجارية داخل القطاع المصرفي الليبي، وتعزيز الثقة في النظام المالي، وضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لتطوير البنية التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني الليبي.