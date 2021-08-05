المركزي يشرع في تنفيذ خطة توفير السيولة بكافة مناطق ليبيا

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الخميس، بمكتبه في طرابلس، مع فريق مشروع السيولة وبعض إدارات المصرف.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي للشروع في تنفيذ خطة المصرف لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف وبكافة مناطق ليبيا.

وتم الاتفاق على البدء في نقل الإرساليات والشحنات خلال الأسبوع القادم لكافة مناطق ومدن ليبيا.

كما تم الاتفاق على تزويد المصارف وفروعها بشكل عاجل بإرساليات سيولة لتتمكن من صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أغسطس نقدا.