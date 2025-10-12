بعد تنفيذ قرارات سحب العملة.. المركزي يثمّن جهود المصارف التجارية

تقدّم مصرف ليبيا المركزي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كافة المصارف التجارية بفروعها وموظفيها، وإلى إدارات وأقسام الإصدار بالمصرف في مختلف مناطق البلاد، تقديراً للجهود المتميزة وروح الالتزام العالي التي أظهروها خلال تنفيذ قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أرقام (25، 26، 27) لسنة 2025، بشأن سحب الأوراق النقدية من فئات:

عشرين ديناراً (الإصداران الأول والثاني)

خمسة دنانير (الإصدارات السادس، السابع، والسابع المعدل)

دينار واحد (الإصدارات السادس، السابع، والأول)

وذلك مع انتهاء فترة تداولها بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

لقد جسّدت فرق العمل بالقطاع المصرفي مستوى عالياً من المسؤولية والمهنية، من خلال الاستمرار في أداء مهامها دون انقطاع، بما في ذلك خلال الفترات المسائية وأيام العطل الرسمية، حرصاً على انسيابية عمليات الإيداع واستلام النقد، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي مواصلته استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بإحصاء المبالغ النقدية المسحوبة، في إطار التزامه الراسخ بتعزيز الانضباط المالي والنقدي، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.