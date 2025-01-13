المركزي يصدر بياناته اليومية حول العمل بمنصة «حجز العملة الأجنبية»

اعلن مصرف ليبيا المركزي، استمرار العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد بشكل طبيعي.

وبحسب بيان المصرف، “بلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 مبلغ 593 مليون دولار امريكي”.

وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات، أكد المصرف المركزي، بأنه “مستمر في تغطية الطلبات الواردة له، والبالغة حتى تاريخ اليوم 420 مليون دولار امريكي عبر المصارف التجارية وذلك لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود، وسوف يتم نشر كشف تفصيلي وفق السياق المعتاد”.