المركزي يصدر بيانات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير” إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا للنصف الأول 2024″، ويضم البيانات التي تخص التجارة الخارجية للبلاد مع العالم الخارجي مُفصلة حسب أقسام وفصول السلع لكل من الصادرات والواردات.

كما يضم التقرير ملاحق تفصيلية للتجارة الخارجية الليبية مع كل دول العالم (دول الإتحاد الأوروبي، أقطار الدول العربية، الدول الأسيوية، البلدان الأفريقية، دول شمال ووسط أمريكا).

وكذلك تحتوى ملاحق التقرير على التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن ليبيا مثل (الأسكوا، الساحل والصحراء، الكوميسا، التجارة الحرة العربية، الاتحاد الإفريقي، التعاون الإسلامي، المغرب العربي والأوبك).

وبالإضافة إلى، التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لاتتضمن ليبيا مثل (الإتحاد الأوروبي، الشرق الأوسط، النافتا، دول الأسيان، مجموعة الثمانية، مجموعة الدول الصناعية السبعة، السوق المشتركة لأمريكيا الجنوبية الميركوسور، مجلس التعاون الخليجي، مجموعة دول الــ 15ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية).

للولوج إلى التقرير باللغتين العربية والانجليزية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف عبر الرابط التالي:

https://cbl.gov.ly/micifaf/2024/11/تقرير-التجارة-الخارجية-النصف-الأول-2023-2024.pdf