المركزي يصدر بياناً بشأن عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً “بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي من خلال إعادة تفعيل شركات ومكاتب الصرافة”.

وقال المصرف في بيان له: “إستِناداً على إعلان مصرف ليبيا المركزي المنشور عبر قنواته الرسمية يوم 17 أكتوبر 2024، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي من خلال إعادة تفعيل شركات ومكاتب الصرافة. وبالإشارة إلى المُدة الزمنية الممنوحة لتعبئة النماذج الخاصة بمنح موافقات نهائية لشركات ومكاتب الصرافة، خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2024. يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن جاهزية النماذج المُشار إليها أعلاه، لتعبئتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي”.

وأضاف أن تعبئة الطلبات وفق الآتي: طلبات الحصول على الموافقة النهائية لشركات الصرافة، عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/p07l، وطلبات الحصول على موافقة نهائية لمكاتب الصرافة، عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/ntqt.