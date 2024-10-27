المركزي يصدر بياناً حول الشائعات والتصريحات المنسوبة حوله

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا حول الشائعات والتصريحات المنسوبة للمصرف ومُحافظه وأعضاء مجلس إدارته.

وقال بيان المصرف: “إشارةً إلى كثرة الشائعات والتصريحات المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي ومُحافظه وأعضاء مجلس إدارته، ومن منطلق المهنية والموضوعية ولمقتضيات المصلحة العامة فإنّ مصرف ليبيا المركزي يؤكد على كافة وسائل الاعلام وعلى السادة المواطنين عدم الإعتِداد بأيّة بيانات أو معلومات أو تصريحات تُنسب إلى مصرف ليبيا المركزي أو إدارته ما لم تكن منشورة على موقع المصرف وصفحاته الرسمية فقط، أو صادرة عن محافظ المصرف ونائبه”.