المركزي يصدر بياناً حول ما يشاع عن إيقاف «المعاملات المالية الأمريكية» مع المصرف

أكد المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي، أن “الخزانة الأمريكية لم تخاطب البنك الفدرالي الأمريكي بإيقاف المعاملات المالية مع المصرف بتاريخ السابع والعشرين من يناير الجاري”.



وأشار المكتب الإعلامي في المصرف، “إلى أن الإشاعات المتداولة تهدف إلى رفع سعر الدولار وتشجيع المضاربة في السوق وتقييد المعاملات المالية”.

وتابع بيان المكتب الإعلامي للمصرف: “نشدد على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي فمثل هذه الإشاعات قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وندعو الجهات الإعلامية إلى الالتزام بالشفافية والمصداقية في نقل الأخبار”.