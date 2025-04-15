المركزي يصدر بياناً هامّاً بخصوص الأوراق النقدية

جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على أن “آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من الأوراق النقدية من فئة خمسين ديناراً عبر المصارف التجارية هو يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025”.

وبحسب المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.

ودعا المصرف الجمهور “إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.

كما حث المصارف وفروعها “على تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.

وتابع بيان المصرف: “يُطلب منكم إيلاء الموضوع الاهتمام الكامل والالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه، مع ضرورة تكثيف الجهود والعمل على زيادة عدد شبابيك الصرافين، مع ضرورة زيادة ساعات العمل إلى الساعة السادسة مساءً، لمنح الفرصة الكافية الزبائن مصارفكم لإيداع العملة النقدية المسحوبة من فئة الخمسون ديناراً، في تاريخ أقصاه 2025/04/30، وتوريد العملة التي تم ايداعها من الزبائن إلى خزائن إدارة الإصدار أولاً بأول بكل من (طرابلس- بنغازي- سيها- البيضاء- مصراته- غربان) وبدون تأخير، على أن يكون أخر موعد لاستلام هذه الفئة من قبل مصرف ليبيا المركزي، هو 2025/5/8، مع ضرورة اعلام زبائن مصارفكم عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الموقع الرسمية المصارفكم على الإجراءات المتخذة بشأن سحب الفئة المذكورة، هذا وسيقوم مصرف ليبيا المركزي بتزويدكم بالسيولة اللازمة لتغطية احتياجات مصارفكم لتعويض الفئة المسحوبة من التداول، مع متابعة الموضوع بشكل دوري ومستمر”.