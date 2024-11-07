المركزي يصدر بياننه الشهري للإيراد والإنفاق العام

اصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 01/01/2024 حتى 31/10/2024.

وأكد المصرف في بيان له “على إستمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الإقتصادي والمالي”.

وللاطلاع على تفاصيل بيان المصرف عن الإيراد على الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/8hcf.

وللمزيد من الإستفسارات يُرجى مُراسلة وحدة التواصل عبر الإيميل التالي: comm.unit@cbl.gov.ly.