المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2025.

وأكدالمصرف، بمناسبة هذا الإصدار، على استمرار جهوده لتحقيق أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، عبر العديد من الأدوات المتاحة، بهدف إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغ الإيراد من يناير وحتى نوفمبر 115.4 مليار دينار في حين بلغ الإنفاق 107.5 مليار دينار.

وأشار المركزي إلى أن الإنفاق على بند المرتبات 61.2 مليار دينار والإنفاق التسييري 5.8 مليارا والتنمية 7.2 مليارا والدعم 33.3 مليار دينار.

كما أوضح المصرف أن مبيعات وإتاوات النفط سجلت 20.7 مليار دولار فيما سجلت استخدامات النقد الأجنبي 28.5 مليار دولار ومستوى العجز يرتفع إلى 7.8 مليار دينار

وللاطلاع على التفاصيل الكاملة لبيان مصرف ليبيا المركزي للإيراد والإنفاق من هنا.