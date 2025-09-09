المركزي يصدر بيانه الشهري لـ«الإيراد والإنفاق العام»

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2025. وأكد المصرف على استمراره في تعزيز جهود الإفصاح والشفافية عبر مختلف الأدوات المتاحة، بهدف إشراك مؤسسات الدولة والمواطنين في فهم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

وللاطلاع على تفاصيل البيان يمكن زيارة الرابط التالي: مصرف ليبيا المركزي، ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: comm.unit@cbl.gov.ly.

هذا ويُعتبر مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية والمالية في ليبيا، ويعمل على مراقبة وتحليل الإيرادات والنفقات الحكومية لضمان الاستقرار الاقتصادي والشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.

ويأتي إصدار البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام كجزء من التزام المصرف بمبدأ الشفافية، حيث يتيح هذا التقرير للرأي العام والمؤسسات الحكومية متابعة كيفية تحصيل الموارد المالية وكيفية صرفها، مما يعزز ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي للدولة ويساعد على ضبط الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.