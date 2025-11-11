المركزي يُصدر بيان «الإيراد والإنفاق» للفترة من يناير إلى أكتوبر

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2025.

وبحسب بيان المركزي، فقد بلغت الإيرادات حتى نهاية أكتوبر 103.4 مليار دينار في حين بلغ الإنفاق 95.1 مليار دينار.

وكشف المصرف عن تسجيل عجز بقيمة 6.7 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر بسبب تدني الإيرادات النفطية الموردة إلى المركزي، وأشار إلى قيامه بتغطية العجز من محفظة السندات والذهب وتحقيق فائض بقيمة 1.7 مليار دولار.

كما أشار المركزي إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت حتى نهاية أكتوبر 98.8 مليار دولار مقارنة بـ95.5 مليار دولار في 2024.

ولفتت مصرف ليبيا المركزي إلى قيامه بتوزيع سيولة على المصارف الليبية حتى شهر أكتوبر بقيمة 90.6 مليار دينار.

وأكد المصرف على استمرار جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، من خلال أدوات متعددة تهدف إلى إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

