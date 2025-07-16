المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم الحوالات بين المصارف عبر «الدفع الفوري»

وجه مصرف ليبيا المركزي تعميماً رسمياً إلى المصارف العاملة في ليبيا وشركة معاملات للخدمات المالية، يقضي بتعديل أسقف التحويلات المالية ضمن خدمة الدفع الفوري، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز فاعلية القنوات الإلكترونية للدفع.

وجاء في التعميم، المؤرخ بتاريخ 15 يوليو 2025، استناداً إلى القوانين المنظمة للمصارف والرسائل الدورية السابقة، تحديد سقوف مالية جديدة للتحويلات بين الأفراد والتجار والشركات عبر المصارف، وفقاً لما يلي:

الحوالات بين الأفراد: سقف شهري قدره 2 مليون دولار، وسقف أسبوعي 1 مليون دولار، وسقف يومي 200 ألف دولار.

سقف شهري قدره 2 مليون دولار، وسقف أسبوعي 1 مليون دولار، وسقف يومي 200 ألف دولار. عمليات الشراء من الأفراد للتجار أو الشركات: سقف شهري 5 ملايين دولار، وسقف أسبوعي 2 مليون دولار، وسقف يومي 500 ألف دولار.

سقف شهري 5 ملايين دولار، وسقف أسبوعي 2 مليون دولار، وسقف يومي 500 ألف دولار. الحوالات بين التجار والشركات (M2M): سقف شهري 50 مليون دولار، وسقف أسبوعي 40 مليون دولار، وسقف يومي 10 ملايين دولار.

وشدد مصرف ليبيا المركزي في تعميمه على ضرورة الالتزام بهذه الأسقف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تسعير الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني والبطاقات المصرفية.

وأصدر التعميم الدكتور الماقوري، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الذي أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي للمصرف المركزي على القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.