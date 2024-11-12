المركزي يصدر تقريراً حول أهم المؤشرات المالية للمصارف التجارية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 16:20 | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 18:20 نُشر: الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 16:20
ليبيا
مصرف ليبيا المركزي

أصدرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي، تقريرا حول “أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث لعام 2024”.

ويشتمل التقرير “معلومات حول: الفروع، والكثافة، والتركز المصرفي. بالإضافة إلى تحليل كامل ومُفَصّل لأهم البُنود المُكونة للمركز المالي المُجمع للمصارف التجارية على جانبي الأصول والخصوم. وكما يحتوي التقرير على فصل خاص بمؤشرات السلامة المالية للفترة 2020– الربع الثالث 2024”.

وللاطلاع على التقرير، على الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/eco…/indicators-of-banking-sector/.

آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 18:20
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