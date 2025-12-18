بيع 2.1 مليار دولار.. المركزي يوضح تفاصيل «النقد الأجنبي» خلال ديسمبر

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الخميس، بيانًا يوضح تفاصيل عمليات بيع النقد الأجنبي خلال الفترة من بداية ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2025، موضحًا أن إجمالي العمليات بلغ نحو 2.1 مليار دولار.

وشمل ذلك اعتمادات مستندية بقيمة 1.5 مليار دولار، وحوالات بقيمة 164.8 مليون دولار، والأغراض الشخصية 334.3 مليون دينار ليبي، إضافة إلى 50.4 مليون دولار تم بيعها عبر بطاقات صغار التجار.

وأشار البيان إلى وجود قيمة لم تُسوَّ بعد من الاعتمادات المستندية والحوالات بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بينما سجلت القيمة المعلقة للأغراض الشخصية 388 مليون دولار، وبطاقات صغار التجار 23 مليون دولار، ما يعكس استمرار الطلب على النقد الأجنبي في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، أوضح المصرف أن الإيرادات الموردة إلى خزينة المصرف حتى 16 ديسمبر بلغت نحو 410 مليون دولار فقط، مما يعكس تحديات في تدفق الإيرادات النفطية مقارنة بحجم الطلب على العملة الأجنبية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بانتظام وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي، واعتبر أن الارتفاعات الأخيرة في سعر الصرف في السوق الموازي تعود إلى المضاربات المرتبطة بالإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، بالإضافة إلى تشديد الضوابط المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون مع الأطراف الدولية منذ نوفمبر 2025.

ودعا المصرف الوزارات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمليات الاستيراد ومراقبة دخول البضائع عبر السوق السوداء، لضمان أن جميع عمليات بيع النقد الأجنبي تتم وفقًا للضوابط القانونية والمتطلبات الاقتصادية.