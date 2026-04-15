المركزي يصدر «شهادات إيداع» جديدة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عبر بيان رسمي، دعوته للمصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم 12-2026 من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة.

وأوضح المصرف أن هذا الإصدار يأتي ضمن آليات إدارة السيولة النقدية وتنظيم أدوات الاستثمار المتاحة للمصارف التجارية، بما يتماشى مع المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

وبيّن البيان أن الاكتتاب يشمل ثلاث فئات من شهادات الإيداع، تشمل شهادات بآجال 91 يومًا و182 يومًا و365 يومًا، على أن تكون القيمة الاسمية لكل شهادة 10,000.000 دينار، مع تواريخ استحقاق تمتد حتى 21 ابريل 2027 للإصدار السنوي.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن نسبة توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات توزع بنسبة 99.75% للمصرف المكتتب بصفته الطرف الثاني، مقابل 0.25% لصالح مصرف ليبيا المركزي بصفته المضارب.

كما أوضح البيان أن هامش الربح المتوقع لهذه الشهادات يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، مع التأكيد على أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة وتعتمد على نتائج الاستثمار الفعلية.