المركزي يصدر مجموعة قرارات بخصوص «مكاتب صرافة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد المحافظ ناجي محمد عيسى، “قرارات منح اذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة”.

كما أعلن المصرف المركزي، عن “تمديد فترة قبول المستندات للشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية والتي واجهتها صعوبات في استكمال إجراءاتها، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025”.

وكذلك أعلن المصرف المركزي “عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2025”.

اعلان: يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد السيد المحافظ ناجي محمد عيسى قرارات منح اذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة،… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٥