المركزي يضخ 2 مليار دينار في المصارف التجارية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه وزع سيولة نقدية بقيمة 2 مليار دينار ليبي على المصارف التجارية، ضمن المرحلة الأولى من خطة شاملة تهدف إلى ضمان توفر النقد في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح المصرف في بيان صادر من طرابلس أن المبلغ الموزع شمل 600 مليون دينار تم صرفها عبر إدارة الإصدار في بنغازي لتغطية احتياجات فروع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية، فيما تم توزيع 1.4 مليار دينار على فروع المصارف في باقي المناطق.

وأضاف البيان أن المصرف سيزوّد المنطقة الشرقية بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دينار، إلى جانب 700 مليون دينار سيتم ضخها في فروع المصارف التجارية بالمناطق الغربية والجنوبية.

وأكد المصرف أن عمليات توزيع السيولة تأتي في إطار الاستعداد لتغذية فروع المصارف وأجهزة الصراف الآلي بالسيولة اللازمة، مشيراً إلى أن شحنات إضافية من النقد ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المصارف.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي المواطنين إلى تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لما توفره من كفاءة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات اليومية.