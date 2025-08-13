المركزي يطالب شركات الصرافة بسرعة تقديم بيانات حساباتها

أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورًا موجهًا إلى شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها، دعا فيه إلى الإسراع في تقديم بيانات حساباتها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك في إطار تنظيم آليات التعامل بالنقد الأجنبي استعدادًا لبدء تقديم خدمات بيع وشراء العملات والتحويلات الخارجية والفورية عبر شركات تحويل الأموال العالمية.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ووفقًا لسلسلة منشورات سابقة نظمت عمليات بيع العملة الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7%، وفتحت المجال للمصارف لإنشاء حسابات بالنقد الأجنبي لصالح شركات ومكاتب الصرافة وتغذيتها من مصادر معتمدة.

وطالب المصرف الشركات والمكاتب بتقديم معلومات تشمل: اسم الشركة أو المكتب، عنوان المقر، أرقام الحسابات حسب نوع العملة، اسم المصرف والفرع، اسم المخول بالتصرف في الحسابات، إضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية بالعملة الأجنبية مصنفة حسب كل خدمة تقدمها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الرقابة على نشاط الصرافة وضمان انضباط سوق النقد الأجنبي.