المركزي يطالب بإلغاء قرار تعيين مدير عام «مصرف الواحة»

أصدر مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية يطالب فيها مصرف الواحة بإلغاء قرار مجلس إدارته رقم (18) لسنة 2025، بشأن تكليف السيد محمد إبراهيم قشاش بمهام مدير عام المصرف.

وأشار المركزي في خطابه، الموقّع من قبل عبد المجيد محمد الماقوري، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إلى ضرورة تسوية أوضاع المصرف وتكليف مدير عام دائم مع الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المحددة لشغل هذا المنصب.

ويأتي هذا الإجراء عقب مراجعة محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مصرف الواحة المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025، والقرارات الصادرة عنه، والتي تم إحالتها إلى المركزي بتاريخ 23 يوليو الجاري.

وقد تم تعميم نسخة من الخطاب إلى الجهات ذات العلاقة داخل مصرف ليبيا المركزي، من بينها إدارة الشؤون القانونية، وإدارات الرقابة في كل من طرابلس وبنغازي، لمتابعة تنفيذ التوجيهات.