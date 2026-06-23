المركزي يطرح إصداراً جديداً من «شهادات الإيداع»

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم 19-2026 من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبما يتماشى مع المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

وبحسب البيان، فإن تاريخ الإصدار محدد في 30 يونيو 2026، حيث يشمل الطرح ثلاث فئات من شهادات الإيداع.

وتتوزع الشهادات على النحو التالي: شهادة ICD 91-2026 بقيمة 10,000,000 دينار ليبي وبمدة 91 يوماً تستحق في 29 سبتمبر 2026، وشهادة ICD 182-2026 بقيمة 10,000,000 دينار وبمدة 182 يوماً تستحق في 29 ديسمبر 2026، إضافة إلى شهادة ICD 365-2026 بقيمة 10,000,000 دينار وبمدة 365 يوماً تستحق في 30 يونيو 2027.

وأوضح المصرف أن نسبة توزيع الأرباح بين الطرفين تُحدد بحيث يحصل المصرف التجاري (الطرف الثاني) على 99.75% من العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم، فيما يحصل مصرف ليبيا المركزي (الطرف الأول) على 0.25% بصفته مضارباً.

وأشار الإعلان إلى أن هامش الربح المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5% سنوياً، مع التأكيد على أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة وتعتمد على نتائج الاستثمار الفعلية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي وإدارة أدوات الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل بما يعزز الاستقرار المالي.