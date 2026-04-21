المركزي يطرح إصداراً جديداً من «شهادات الإيداع» المضاربة

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم 13 لسنة 2026 من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، في إطار أدواته المالية الهادفة إلى إدارة السيولة وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، وفق إعلان رسمي، أن تاريخ إصدار الشهادات حُدد في 28 ابريل 2026، مع طرح ثلاث فئات من الشهادات تختلف بحسب مددها الزمنية وتواريخ استحقاقها.

وبيّن المصرف أن الفئة الأولى تحمل التعريف ICD 91-2026 بقيمة 10,000، وتمتد لمدة 91 يومًا على أن يكون تاريخ استحقاقها في 28 يوليو 2026.

أما الفئة الثانية فتأتي تحت التعريف ICD 182-2026 بالقيمة ذاتها، ولمدة 182 يومًا، مع تاريخ استحقاق محدد في 27 اكتوبر 2026.

في حين تمتد الفئة الثالثة، ICD 365-2026، لمدة 365 يومًا بقيمة 10,000، ويكون تاريخ استحقاقها في 28 ابريل 2027.

وفي ما يتعلق بالشروط المالية، أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن نسبة توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات تتم بعد التقييم، بحيث يحصل المصرف المكتتب بصفته الطرف الثاني على نسبة 99.75% من العوائد، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته المضارب.

وأضاف المصرف أن هامش الربح المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، مع التأكيد أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة.

وأكد الإعلان أن إجراءات الاكتتاب تخضع للضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، مع الالتزام بالمدد وتواريخ الاستحقاق المحددة ضمن الإعلان.

ويأتي هذا الإصدار ضمن توجهات مصرف ليبيا المركزي لتفعيل أدوات السوق النقدي، وتوفير قنوات استثمارية متوافقة مع صيغ المضاربة، بما يسهم في امتصاص فائض السيولة لدى المصارف التجارية وتعزيز الاستقرار المالي في السوق المحلية.