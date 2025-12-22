المركزي يطلق الإصدار الخامس لـ«شهادات الإيداع المضاربة المطلقة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرح الإصدار رقم (5-2025) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، داعيًا المصارف التجارية إلى الاكتتاب وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، وموضحًا أن تاريخ الإصدار سيكون 30 ديسمبر 2025.

ويشمل الطرح ثلاث فئات من الشهادات بحسب مدة الاستثمار، حيث تمتد فئة الشهادات الأولى لمدة 91 يومًا وتستحق في 31 مارس 2026، وفئة ثانية لمدة 182 يومًا وتستحق في 30 يونيو 2026، وفئة ثالثة لمدة 365 يومًا وتستحق في 30 ديسمبر 2026.

وأكد المصرف أن نسبة توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم الصحيح تصل إلى 99.75% للمصارف المكتتبة بصفتها الطرف الثاني، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته المضارب والطرف الأول.

وأشار الإعلان إلى أن هامش الربح المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، مع التأكيد أن هذه النسبة تقديرية وتعتمد على نتائج الاستثمار الفعلية دون أن تكون ملزمة.

وطرح شهادات الإيداع المضاربة المطلقة يمثل أحد أدوات مصرف ليبيا المركزي لتعزيز السيولة في النظام المصرفي ودعم نمو الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، ويتيح للمصارف تحقيق أرباح من الاستثمار الفعلي في أطر مضاربية منظمة.



